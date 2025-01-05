Сдох ослик Перри, прославившийся за участие в съемках «Шрека»

В Соединённых Штатах Америки не стало осла по имени Перри, который послужил прототипом для создания персонажа из известной серии анимационных фильмов «Шрек». О случившемся передает РБК со ссылкой на занимающийся уходом за ослами в штате Калифорния американский проект Barron Park Donkey Project.

Отмечается, что домашнее животное скончалось 30-м году жизни. Причиной смерти стало продолжительное заболевание.

«Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря своему вкладу в фильм „Шрек“ в качестве модели для персонажа говорящего осла. Последние годы животное страдало от ламинита — воспаления чувствительной мягкой ткани», — сообщил проект.

К сожалению, пришлось принять решение об эвтаназии, поскольку животное страдало от невыносимой боли. Врачи испробовали различные методы лечения, но, к сожалению, не смогли помочь питомцу.

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