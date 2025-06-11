Трамп снова появился на публике с синяком на руке

На руке президента США Дональда Трампа снова стал заметен синяк. Представители СМИ впервые обратили на него внимание еще в феврале. Тогда журналисты объясняли это частыми рукопожатиями американского лидера.

Как передает издание Daily Beast, синяк снова был замечен 10 июня, когда Трамп выступал перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, и 9 июня - во время конференции по инвестированию Invest America Roundtable.

Последний раз синяк на руке Трампа видели во время его интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One, опубликованного 11 июня.

Как отмечает издание, в этот раз отметина была скрыта с помощью косметических средств.

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