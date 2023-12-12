Сегодня в Подмосковье трудоустроено более пятидесяти пяти тысяч людей с инвалидностью

В Подмосковье трудоустроено более пятидесяти пяти тысяч инвалидов. При этом среди них около десяти тысяч работают на квотируемых местах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

Отмечается, что количество свободных вакансий для жителей с инвалидностью в настоящее время составляет порядка 1,8 тысяч. Напоминаем, что подмосковный Центр занятости оказывает поддержку и содействие в трудоустройстве. С начала года за такой помощью обратились порядка двух тысяч инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.