Сейсмолог Шебалин назвал редким явлением землетрясение под Краснодаром

Петр Шебалин в беседе с RT заявил, что землетрясение в Краснодарском крае с магнитудой 4,5 — это необычное явление для региона.

Краснодарский край не считается активной сейсмической зоной, однако даже там возможны редкие несерьезные толчки. Последние обычно не достигают магнитуды 4,5, так что недавний случай можно назвать необычным.

По мнению Шебалина, такие толчки под Краснодаром не способны вызвать разрушений, а афтершоки очень маловероятны.

«Конечно, с учетом того, что это достаточно населенный район, небольшие разрушения могут быть... Но я не думаю, что после этого землетрясения могут происходить более сильные события», — рассказал Шебалин.

По словам специалиста, более сейсмоактивна территория Крыма. Там более вероятно движение плит, но оно также не станет критичным.

Напомним, землетрясение случилось в 29 км от Краснодара. Толчки фиксировали на глубине 10 метров. Жители в Сети сообщают, что в их квартирах шаталась мебель и люстры. Помимо краевой столицы толчки ощутили южане из Горячих Ключей и сел Северского района.

Ранее сообщалось, что в России фиксируют изменения климата, которые могут стать выгодными для некоторых регионов.