Секрет беспроблемного въезда в Китай — эксперт назвал три главных условия

Необходимо помнить о ключевых требованиях для беспроблемного въезда в Китай, включающих действующий загранпаспорт, бронь отеля и обратные билеты. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Его слова, озвученные в ходе беседы, приводит «Лента.ру» .

Специалист уточнил, что загранпаспорт должен оставаться действительным как минимум шесть месяцев с момента въезда, а личные данные в документах должны точно соответствовать фактическим, включая правильную транскрипцию имени и фамилии. Отсутствие подтверждения размещения или обратного билета может стать причиной отказа во въезде.

Барзыкин рекомендовал россиянам, особенно неуверенно чувствующим себя в языковой среде или при организации поездки, пользоваться услугами туроператоров. Это поможет избежать не только проблем на границе, но и трудностей с оплатой и коммуникацией во время путешествия, несмотря на то что направление считается хорошо освоенным.

