Секрет богатого урожая: биолог объяснил, зачем на огороде нужны черви

Если ваш дачный участок не радует плодородием, возможно, дело в том, что вы не пригласили главных экспертов по восстановлению почвы — дождевых червей. Доцент Государственного университета просвещения Виталий Наполов объясняет: эти незаметные труженики — лучший индикатор здоровья земли. И, что особенно приятно, их количество можно увеличить вполне натуральными способами, без сложной агрохимии. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, черви работают как мини-заводы по переработке: они заглатывают органику, пропускают через себя и выдают копролиты — гранулы, которые не только разрыхляют почву, но и насыщают ее микроэлементами в той форме, которую растения усваивают мгновенно. Чтобы заманить этих полезных обитателей на свой огород, нужно просто дать им еду и комфортные условия. Органика в виде навоза, торфа, компоста и сидератов работает безотказно. И, конечно, земля должна быть достаточно влажной — в сухой пустыне черви не живут.

Особый акцент биолог делает на кальции, который содержится в копролитах. Этот элемент делает почву рыхлой, не дает ей «заплывать» после дождей и образует ту самую структуру, за которую молятся огородники. Кроме того, кальций нейтрализует излишнюю кислотность, что напрямую снижает риск болезней у большинства овощных и плодовых культур. В такой среде бурно развивается полезная микрофлора, и круговорот веществ на участке выходит на новый уровень.

По его мнению, вместо того чтобы засыпать грядки химией, попробуйте простую экостратегию. Замульчируйте почву торфом, откажитесь от лишних пестицидов и внесите органику. Черви придут сами — и вместе с ними на участок вернутся здоровье растений и стабильно высокий урожай.

