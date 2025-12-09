Во время визита на крупный агропромышленный комплекс Кремлев не только провел переговоры с Анантом Амбани, сыном одного из богатейших людей Азии Мукеша Амбани, но и лично протестировал передовые методы выращивания сельхозпродукции. В центре его внимания оказались две культуры: свежая клубника и экзотические «черные» томаты, культивируемые на гидропонных установках.

Этот опыт, как сообщил Кремлев в своем Telegram-канале, планируется напрямую адаптировать для реализации в Серпухове, где он является почетным гражданином.

Встреча с Анантом Амбани, чьи бизнес-интересы через семейные связи простираются от телекоммуникаций до фармацевтики (его супруга Радхика — дочь магната Вирена Мерчанта), задала тон сотрудничеству, выходящему за привычные рамки. Кремлев отметил потенциал синергии в сферах спорта, бизнеса и благотворительности. Однако наиболее осязаемым и ближайшим результатом стала договоренность о трансфере конкретных агротехнологий. Индийский комплекс продемонстрировал эффективность гидропоники — метода выращивания растений без почвы на питательных растворах, что позволяет добиться высокой урожайности при контролируемых условиях.

Особый интерес Кремлева вызвали именно «черные» томаты, чей насыщенный цвет обусловлен высоким содержанием антоцианов — природных антиоксидантов, обычно свойственных ягодам. Эта культура, сочетающая диетическую ценность и рыночную экзотичность, рассматривается как перспективный пилотный проект для Серпухова. Адаптация индийского опыта подразумевает не просто импорт семян, а внедрение целостной технологической цепочки: от методов контроля микроклимата и состава питательных растворов до логистики.

