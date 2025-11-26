Секрет долголетия от онколога. Вот почему нужно вставать из-за стола голодным

Итальянский онколог Сильвио Гараттини заявил о связи между сокращением потребления пищи и увеличением продолжительности жизни. Специалист ссылается на результаты научных исследований. Об этом он заявил изданию 20minutos, пишет РИА Новости .

По данным исследований, сокращение объема потребляемой пищи на 30% может увеличить продолжительность жизни на 20%. При этом чувство легкого голода после приема пищи рассматривается как положительный фактор. Гараттини отметил, что исследования не выявили преимуществ длительного голодания. Не обнаружено разницы в показателях долголетия между группами с разными режимами питания при условии одинакового общего объема потребляемых калорий.

Вторым значимым фактором долголетия онколог назвал регулярные пешие прогулки в относительно быстром темпе.

Ранее представитель компании Lonvi Biosciences Лю Цинхуа сообщил о разработке препарата на основе экстракта виноградных косточек, предназначенного для борьбы со старением. Ученый прогнозирует возможность значительного увеличения продолжительности жизни в ближайшие годы.

