Секрет пенсионера: как законно платить за ЖКУ лишь часть суммы из квитанции

Пенсионеры в России имеют право на государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг. Основными мерами являются субсидии и компенсации, условия получения которых устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровне, сообщили «Госуслуги».

Субсидия предоставляется, если расходы на ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. На федеральном уровне этот порог составляет 22%, в отдельных регионах, например в Санкт-Петербурге, он может быть снижен до 14%. Право на субсидию имеют собственники и наниматели жилья, не имеющие задолженности по платежам.

Компенсация — это возврат части уже понесенных расходов. Она предоставляется льготным категориям граждан, таким как ветераны боевых действий, инвалиды и пострадавшие от техногенных катастроф.

Отдельной льготой является компенсация взносов на капитальный ремонт. Граждане старше 70 лет имеют право на возврат 50% от суммы взноса, а достигшие 80 лет — 100% в пределах регионального норматива площади.

Для оформления любой из выплат необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или многофункциональный центр по месту жительства с заявлением и пакетом документов, включающим паспорт и подтверждение права на льготу.

