Секрет прост: шеф-повар раскрыл, как правильно выбрать шаурму и не отравиться

Сегодня отмечается день шаурмы. Вспомним случаи, когда этот фастфуд приводил к массовым отравлениям в РФ. А также узнаем, как определить безопасную и вкусную шаурму.

Массовые отравления

Прошлым летом в Москве из-за отравления шаурмой пострадали 40 человек, из них 28 попали в инфекционные отделения в состоянии средней тяжести. У многих подтвердили сальмонеллез.

Еще одно массовое отравление произошло во Владимирской области. Слегли 107 человек. Там Роспотребнадзор тоже провел внеплановую проверку: нашли нарушения санитарных требований.

Также были крупные отравления в Курской области, где от некачественной шаурмы пострадали более 20 человек, причем 23-летняя девушка в результате умерла. Тогда владельца шаурмичной в городе Льгове отправили под домашний арест, а повара заключили под стражу.

Недостаточно проверок

Адвокат, который защищал в суде владельца шаурмичной, отметил, что очень сложно разбираться в такого рода делах.

«Во всей системе проверки непонятно, что происходит. Со стороны надзирающих органов не осуществляется должный надзор. Это полномочия Роспотребнадзора — проверять санитарные книжки и помещения, но малый бизнес «кошмарить» нельзя. Поэтому проверки бывают лишь раз в три года, и доказать, что на кухне все было в порядке, потом очень проблематично», — подчеркнул адвокат Михаил Шахов.

Фото: [ freepik.com ]

Правильный выбор

И все же судить о всей шаурме по нескольким недобросовестным производителям не стоит. Шеф-повар, эксперт-консультант в сфере ресторанного бизнеса Андрей Грязнов раскрыл, как правильно выбирать это блюдо, чтобы потом не возникало проблем со здоровьем.

«Вся шаурма делается по большому счету одинаково, разница только в соусе. Хорошая шаурма отличается по качеству мяса. Поэтому очень важно, где вы берете блюдо: ресторанная шаурма и уличная — это две разные истории», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отметил шеф, в киосках зачастую ленятся соблюдать санитарные нормы — убирать на ночь мясо в холодильник и менять ингредиенты каждые два часа. Та же порезанная капуста может пролежать всю ночь и наутро скиснуть, мясо тоже протухнет.

«Поэтому, когда вы берете уличную шаурму, происходят отравления. В ресторане такого не бывает: все ингредиенты сделаны из-под ножа. Курицу делают на гриле, либо в мангале, и все продукты свежие, потому что из этих же условных помидоров или капусты готовят другие блюда в меню», — подчеркнул Грязнов.

Ранее мы рассказывали, как превратить вредную пищу в полезную.