«Секретный агент РФ»: стало известно количество охранников Байдена, пострадавших от его собаки

Немецкая овчарка по кличке Командир, принадлежащая президенту США Джо Байдену, нападает на агентов секретной службы. По данным разных западных СМИ, количество пострадавших варьируется от шести до десяти.

В интернете подсчитали, что с октября по январь 2022 года пес напал более чем на десятерых охранников президента. Одному из сотрудников, которому собака покусала руку и бедро, пришлось проходить лечение в больнице.

Это уже второй пес лидера США, который ведет себя настолько агрессивно. Первого по кличке Мейджор изгнали из Белого дома и отправили жить в Далавэр.

«Видимо, у овчарки тоже деменция»; «Это секретный агент РФ в Белом доме»; «Уровень интеллекта у хозяина и собаки одинаковый»; «Итого: в год овчарка Байдена должна покусать порядка 28 агентов. Хорошая работа!», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что команда Джо Байдена ищет варианты, как убрать спотыкания президента на публике.