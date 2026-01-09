Секретный акт ГИБДД: один документ, который перекладывает вину с водителя на дорожников
Юрист Воропаев: за ДТП на не очищенной от снега трассе ответит владелец дороги
Автоюрист Лев Воропаев пояснил процедуру установления ответственности за ДТП, произошедшее на заснеженной трассе. По его словам, водителю необходимо вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД для оформления происшествия и составления акта о выявленных недостатках дорожного покрытия, сообщает"За рулем».
Этот документ, фиксирующий факт неочищенной от осадков трассы, является основным доказательством для последующего взыскания ущерба с владельца дороги. Воропаев рекомендует дополнительно зафиксировать на видео состояние автомобиля и дорожного полотна непосредственно после инцидента.
Юрист отметил, что ответственность за происшествие в таком случае ложится на организацию, не обеспечившую приведение дороги в нормативное состояние, что стало прямой причиной ДТП.
