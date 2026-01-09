Секретный акт ГИБДД: один документ, который перекладывает вину с водителя на дорожников

Автоюрист Лев Воропаев пояснил процедуру установления ответственности за ДТП, произошедшее на заснеженной трассе. По его словам, водителю необходимо вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД для оформления происшествия и составления акта о выявленных недостатках дорожного покрытия, сообщает "За рулем».

Этот документ, фиксирующий факт неочищенной от осадков трассы, является основным доказательством для последующего взыскания ущерба с владельца дороги. Воропаев рекомендует дополнительно зафиксировать на видео состояние автомобиля и дорожного полотна непосредственно после инцидента.

Юрист отметил, что ответственность за происшествие в таком случае ложится на организацию, не обеспечившую приведение дороги в нормативное состояние, что стало прямой причиной ДТП.

