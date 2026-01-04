Секретный эксперимент в космосе: зачем ученые создали искусственное солнечное затмение

В 2025 году произошел ряд значимых событий в области астрономии и космических исследований. Астрономы при помощи телескопа ATLAS в Чили 1 июля обнаружили третью в истории наблюдений межзвездную комету, получившую обозначение 3I/ATLAS. Объект привлек внимание не только своим внесолнечным происхождением, но и необычной активностью, включая признаки криовулканизма, что породило в научно-популярной среде спекуляции о его искусственной природе, сообщает Южный Федеральный.

На Марсе микрофоны марсохода «Персеверанс» впервые зафиксировали акустические проявления статического электричества в атмосфере — явление, аналогичное миниатюрным молниям, возникающим от трения заряженных пылевых частиц. Это подтвердило долгое время существовавшие теоретические предположения.

В сфере космологии анализ новых данных позволил ученым выдвинуть гипотезу о возможной переменности темной энергии — силы, ответственной за ускоренное расширение Вселенной, что противоречит ранее доминировавшей модели ее постоянства.

В практической космонавтике компания Firefly Aerospace успешно посадила свой аппарат Blue Ghost на лунную поверхность, выделившись на фоне ряда неудачных частных лунных миссий.

