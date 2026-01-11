Секретный рай открыт: российские туристы сбегают с Пхукета в забытую провинцию

В среде российских туристов, регулярно посещающих Таиланд, наблюдается смещение интереса в сторону менее известных курортных направлений страны. На смену традиционно популярному, но перенасыщенному Пхукету приходят более спокойные провинции, пишет pronedra.

Местные туристические обозреватели отмечают растущий интерес к таким направлениям, как Као Лак в провинции Пханг Нга и Чумпхон на побережье Сиамского залива. Основными факторами привлекательности новых локаций называются значительно меньшая плотность туристов, более доступные цены на проживание и питание, а также сохранение природной атмосферы. Као Лак, расположенный в часе езды от Пхукета, привлекает протяженными песчаными пляжами и близостью к национальным паркам, таким как Као Сок.

Чумпхон предлагает туристам возможность для уединенного отдыха на малолюдных пляжах, сноркелинга и знакомства с местной культурой. Этот тренд отражает общее стремление части путешественников к более расслабленному и аутентичному отдыху вдали от шумных туристических кластеров.

