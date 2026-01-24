Секретный список фраз-провокаторов: юрист назвал реплики, которые превращают в подозреваемого

Юрист Илья Русяев, основатель «Русяев Клуба», предупредил граждан об опасности использования в общении с сотрудниками прокуратуры обыденных речевых оборотов. По его словам, некоторые фразы могут быть неверно истолкованы и привести к серьезным правовым последствиям. Об этом он сообщил интернет-изданию « Абзац »

Эксперт выделил несколько категорически не рекомендуемых тем. Категорически нельзя затрагивать вопросы благодарности, предлагать вознаграждение или обсуждать неформальное урегулирование вопросов, так как это может быть расценено как предложение взятки. Также запрещены любые упоминания о подарках для должностных лиц.

Особую опасность, по словам Русяева, представляют попытки сослаться на связи, обещать звонки «наверх» или намекать на последствия для конкретного сотрудника. Подобные высказывания могут квалифицироваться как вмешательство в деятельность прокурора по статье 294 УК РФ, а угрозы — по статье 296 УК РФ. Необоснованные публичные обвинения в корысти или бездействии могут быть расценены как оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ) или как административное правонарушение. Распространение заведомо ложных сведений подпадает под статью о клевете (128.1 УК РФ). Юрист рекомендует придерживаться строго делового, вежливого и нейтрального тона, избегая любых субъективных оценок.

