Секретный список МВД: эти три цифры с паспорта откроют мошенникам все ваши счета

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России перечислили категории персональных данных, которые гражданам не следует передавать посторонним лицам, пишет КП.

К критически важной информации, требующей максимальной защиты, отнесены реквизиты основных документов: серия и номер паспорта, данные СНИЛС, а также одноразовые коды доступа (пароли) из SMS или push-уведомлений. Эксперты подчеркивают, что сотрудники банков или государственных служб никогда не запрашивают такие коды для подтверждения операций или «защиты счета».

Также не рекомендуется раскрывать детали частной жизни, включая точный домашний адрес, регулярные маршруты передвижения, информацию о текущем местоположении и контактные данные близких родственников. Представители ведомства отмечают, что даже такая, казалось бы, безобидная комбинация, как имя, дата рождения и номер телефона, может быть использована злоумышленниками для подбора паролей к учетным записям или оформления кредита на чужое имя.

Основной принцип безопасности, озвученный специалистами, заключается в том, что любые запросы на предоставление кодов, фотографий документов или иной личной информации по телефону или в мессенджерах следует изначально рассматривать как попытку мошенничества.

