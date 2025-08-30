Секреты матрешки: на «Славянском подворье» научили древнему русскому ремеслу
На фестивале «Славянское подворье» прошел мастер-класс по росписи матрешек
Фото: [unsplash.com]
На фестивале «Славянское подворье» в Подольске прошел увлекательный мастер-класс по росписи традиционных русских матрешек, сообщила администрация городского округа.
Профессиональные художники из творческой мастерской «Пшеница» поделились секретами этого старинного ремесла с гостями праздника всех возрастов.
Мероприятие было организовано с максимальной доступностью и вниманием к деталям. Организаторы предоставили всем участникам качественные материалы, подробные пошаговые инструкции и наглядные референсы для творческого вдохновения.
В процессе работы участники познакомились с техникой нанесения акриловых красок на деревянную поверхность, узнали о тонкостях работы с материалом и особенностях создания аутентичного народного узора.
Каждый посетитель фестиваля получил возможность создать собственную уникальную матрешку, вложив в нее частичку своей души и творческой энергии. Мастер-класс вызвал живой интерес как у детей, которые с воодушевлением погрузились в творческий процесс, так и у взрослых, открывших для себя красоту традиционного русского искусства.
