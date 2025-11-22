Секреты старения: какие повседневные привычки крадут 10 лет молодости

Специалисты в области гериатрии назвали повседневные привычки, способствующие ускоренному старению. Замена физической активности исключительно на ходьбу может привести к снижению координации движений и уменьшению плотности костной ткани, сообщает Hi-Tech Mail.

Ношение неправильно подобранной обуви увеличивает риск падений и развития патологий стопы. Это особенно актуально для людей пожилого возраста. Интеллектуальные занятия, такие как разгадывание кроссвордов, со временем теряют эффективность для тренировки мозга. Медики рекомендуют чередовать их с другими видами умственной активности для формирования новых нейронных связей.

Прослушивание музыки через наушники может вызывать ухудшение слуха и снижение концентрации внимания. Регулярный отказ от физических усилий, например, при открывании банок, способствует ослаблению силы хвата, связанной с состоянием сердечно-сосудистой системы.

К дополнительным факторам относят недостаток солнечного света, использование солнцезащитных средств только летом и пренебрежение гигиеной языка. Нарушения микробиома полости рта повышают риск воспалительных процессов и сердечных заболеваний.

