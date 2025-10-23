Секс-коуч подсказала вечно занятым людям, как найти время для секса

Издание Metro поделилось советом от секс-коуча Джейми Белл для тех, кто постоянно занят и не может найти время для интимной близости.

Она предложила интегрировать секс в повседневную жизнь, даже если это будет короткий акт мастурбации сразу после утреннего душа в воскресенье.

«Жизнь имеет обыкновение мешать сексу, поэтому интимная близость не всегда может быть для нас приоритетом, даже если этого хочется. Начните с малого: разрешите себе использовать короткие перерывы, когда вы можете отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на игре — в одиночку или с партнером», — посоветовала Белл.

Совет эксперта: не стоит строить ожиданий относительно того, какой должна быть идеальная сексуальная жизнь. Дайте себе возможность исследовать и понять, что вас возбуждает и приносит удовольствие. Половина удовольствия, по мнению Белл, заключается в процессе открытия.

«Идеальной сексуальной жизни не существует. У всех нас разное либидо, потребности и желания. В отличие от тренажерного зала, здесь нет комплекса упражнений и не нужно гоняться за физической активностью», — заключила эксперт.

