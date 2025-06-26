Секс в кустах привел туристов к огромному штрафу

Сообщается, что 40-летние возлюбленные из провинции Алессандрия, решившие предаться страсти в кустах, были оштрафованы на внушительную сумму — 10 тысяч евро. Это больше 900 тысяч рублей по актуальному курсу.

Инцидент произошел на популярном среди отдыхающих острове рыбаков. Несмотря на попытку пары уединиться, их любовные игры заметили семьи с детьми, которые немедленно вызвали охрану. Правоохранители прибыли на патрульном катере и задержали пытавшихся скрыться нарушителей.

Согласно местным законам, штраф за непристойное поведение в общественных местах может достигать 30 тысяч евро, если нарушители не оплатят его в течение 60 дней. Как поясняют власти, такие строгие меры направлены на защиту семейных ценностей и сохранение спокойной атмосферы на популярном курорте.

Ранее сообщалось, что владелец сети секс-шопов назвал причину снижения демографии.