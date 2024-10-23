Сексолог разрушила главные стереотипы иностранцев о россиянках

Многие из них до сих пор считают, что русская женщина носит яркий макияж, одевается в меха и обливается парфюмом с ног до головы. Об этом в беседе с Инфо24 заявила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

По ее словам, многие россиянки придерживаются современных трендов и выбирают минималистичный стиль в макияже. Хотя некоторые женщины все еще наносят тонну косметики и придерживаются стиля 2000-х.

Тем не менее, как отметила Миллер, меха уже не так актуальны. Все больше россиянок отдают предпочтение теплым пальто и пуховикам в холодное время года.

Ранее ученый Чанфа предположил, что китайские мужчины могут искать жен в РФ из-за проблемы демографии.