Секунда до трагедии: в Балашихе ЧП в лифте едва не стоило здоровья и жизни инвалиду-колясочнику

В балашихинском микрорайоне Новое Павлино на улице Бояринова, 23 произошел инцидент, заставивший пересмотреть представления о безопасности в лифтах. Инвалид-колясочник покинул кабину лифта буквально за секунду до того, как со стены рухнуло метровое зеркало. Об этом пишет REGIONS.

Видео с камер наблюдения, опубликованное телеграм-каналом «В Балашихе|Все новости», вызвало шквал обсуждений: пользователи справедливо отмечали, что последствия могли быть катастрофическими, если бы в лифте находились дети или зеркало упало во время движения кабины.

«Плюс еще одна фобия. Оказывается, застрять между этажами — не самое неприятное, что может случиться в лифте», — комментируют пользователи сети.

Юрист Гульназ Измайлова разъяснила правовые аспекты подобных ситуаций: за неисправность лифта и травмы, полученные пассажирами, полностью отвечает эксплуатирующая организация. По ее словам, УК должна будет компенсировать расходы на лечение, а также возместить моральный и материальный вред. Также пострадавшие могут обращаться в суд, если компания не идет навстречу добровольно.

Представители управляющей компании «Новоград», обслуживающей дом, оперативно отреагировали на происшествие. После случившегося инженеры провели полную диагностику лифта на предмет тряски, а до 8 ноября в кабине будет установлено новое зеркало. Жителям принесли официальные извинения и гарантировали безопасность дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово на видео сняли падение дерева за секунду до проезда такси.