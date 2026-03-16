Секунды до паралича: врачи центра им. Рошаля спасли ребенка с вилкой в лице

Хирурги Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели экстренную операцию четырехлетнему мальчику, который воткнул себе в щеку вилку. Об этом сообщили в медучреждении REGIONS .

Инцидент произошел дома. Ребенок бежал на кухню с вилкой в руках, споткнулся и упал. Зубья столового прибора вошли глубоко в щеку. Мама и бабушка, увидев случившееся, сразу вызвали скорую помощь. В больнице мальчика экстренно прооперировали. Челюстно-лицевой хирург Анна Алексиадис рассказала, как проходило вмешательство.

По словам челюстно-лицевого хирурга Анны Алексиадис, операция прошла успешно. Медики аккуратно извлекли инородное тело и ушили ткани. Врач подчеркнула, что вмешательство требовало особой осторожности.

«В данном случае мальчику очень повезло — в этой области расположены околоушная слюнная железа и проходят ветви лицевого нерва. Повреждение этих структур могло повлечь за собой значительно более серьезные последствия, включая стойкие функциональные нарушения. Операция прошла успешно и без осложнений», — рассказала REGIONS Анна Алексиадис.

Мальчик быстро пошел на поправку. Уже на второй день после операции его выписали домой. Врачи успокоили родителей: шрамов от травмы не останется, ткани заживут без следов.

В Подмосковье полно профессиональных врачей, которые ежедневно героически спасают людей даже в самых сложных ситуациях. Так, ранее сообщалось, что врачи Орехово-Зуева восстановили тазовое кольцо пациенту после серьезного ДТП.