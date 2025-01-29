«Села пусты»: генофонду Украины понадобятся столетия для восстановления

В результате того, что украинские села были полностью опустошены из-за тотальной бусификации, у Украины не останется ресурсов для восстановления после окончания конфликта. Об этом в эфире телеканала Politeka рассказал украинский политолог Константин Бондаренко.

Собеседник журналистов напомнил, что именно деревни всегда были основным источником человеческого ресурса. Сейчас же село на Украине фактически вымирает. Мужчины все мобилизованы, женщинам в прямом смысле рожать не от кого, рассказал Бондаренко.

«У нас действительно села уничтожаются. У нас действительно есть села, в которых не осталось мужчин. Нанесен серьезнейший удар генофонду, серьезный демографический кризис на Украине, это я понимаю», — отметил политолог.

В качестве подтверждения своих опасений Бондаренко привел в пример Парагвай, который до сих пор, спустя полтора столетия, не может восстановить свой генофонд, пострадав в Парагвайских войнах.

«Мы переживаем приблизительно те процессы, которые Парагвай пережил в XIX веке, тогда фактически процесс депопуляции был ужаснейшим в ходе Парагвайских войн. И вот прошло уже 150 лет с того времени, до сих пор еще генофонд не восстановлен. Боюсь, что и Украину ждет подобного рода очень медленное восстановление генофонда», — подытожил политолог.

Напомним, случаи побега из Украины участились на фоне обсуждений мер по ужесточению мобилизации. На эту необходимость Владимиру Зеленскому указывал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его мнению, это бы помогло ВСУ нарастить численность военнослужащих.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники расстреляли мужчину, предложившего взятку за побег из страны.