Он дал им взятку, но боевики деньги взяли, а мужчину через границу не пропустили, вместо этого расстреляв его. Об этом РИА Новости рассказал пленный солдат ВСУ.

Он также сообщил, что многие жители Украины сбежали из страны, когда была такая возможность.

Вместе с тем на Украине продолжается силовая мобилизация. Украинские военкомы задерживают и избивают мужчин мобилизационного возраста, после чего увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещено покидать территорию страны. Нарушителей ждет уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее пленный Корейко рассказал, как ВСУ минировали пути отступления из Курахово для своих солдат.