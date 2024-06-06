Селекционер из Звенигорода стала одной из первых участников «Бюджетной ипотеки» и купила квартиру

Научный сотрудник из Одинцовского городского округа стала одной из первых участников программы «Бюджетная ипотека», купивших жилье в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Светлана Ветрова работает в Федеральном научном центре овощеводства уже больше 15 лет. Селекционер выращивает столовые корнеплоды и лук. По ее словам, о новой жилищной программе она узнала от коллег.

«У нас на работе уже приобретали квартиры благодаря региональной поддержке. Я тоже решила попробовать и мне предложили „Бюджетную ипотеку“. Мы с мужем давно задумывались о приобретении жилья. У нас подрастают двое детей. Цены на жилье по обычной ипотеке сейчас достаточно высокие. Нам пришлось бы копить. Программа помогла нам реализовать наши планы», — рассказывает она.

Ветровы выбрали квартиру в новостройке в Звенигороде. «Еврооднушка» с просторной кухней привлекла их хорошей планировкой. Семья не торопится с переездом. Как говорит Светлана, сейчас им предстоит ремонт.

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