Селфи с облаков сразу в Сеть: как на действующем вулкане Камчатки появилась первая бесплатная точка доступа

На Камчатке, прямо в кальдере действующего вулкана Горелый, заработала первая в регионе высокогорная точка бесплатного беспроводного интернета. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, устойчивый сигнал доступен в радиусе 200 метров от установленного оборудования, а подключиться к сети можно, просто отсканировав QR-код с информационного баннера, размещенного у нулевого километра дороги, ведущей от поселка Термальный.

Проект реализован совместными усилиями горнодобывающей компании «Ареал» и местного провайдера «ИнтерКамСервис». Специалисты смонтировали аппаратуру в точке с координатами 52.575223, 157.970540, обеспечив безлимитный доступ в интернет на скорости, сопоставимой с домашней. Место для установки выбрано неслучайно: отсюда расходятся популярные туристические маршруты к соседним вулканам Мутновский и Опала, а также к живописному озеру Толмачева. Кроме того, дорога ведет к золотодобывающему предприятию «Асача». Сам Горелый — один из наиболее активных вулканов полуострова и традиционная отправная точка для многодневных треккинговых экспедиций. Теперь путешественники могут связаться с родными или поделиться впечатлениями в соцсетях, находясь буквально на кромке кратера.

Организаторы не намерены останавливаться на достигнутом: в ближайших планах — расширение сети. Новые бесплатные точки доступа планируется оборудовать непосредственно у подъема на вулкан Горелый, а также на берегу озера Толмачева.

Справка: Вулкан Горелый находится на юге Камчатки, в 75 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает 1829 метров. Это активный вулкан, последнее извержение которого фиксировалось в 2010 году. В отличие от классических конусов, Горелый представляет собой сложный вулканический массив: в его кальдере размером 10 на 13 километров насчитывается 11 кратеров и порядка 40 побочных конусов. Два кратера заполнены водой — одно озеро имеет голубой оттенок, другое — фиолетовый. Благодаря доступности и впечатляющим пейзажам Горелый считается самым популярным вулканом для восхождений на Камчатке.

