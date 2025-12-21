Селфи в зале XVIII века обернулось повреждением трона Павла I в Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже сообщили, что посетитель повредил трон Великого магистра Мальтийского ордена, принадлежавший императору Павлу I, пытаясь сделать селфи. Инцидент произошел в марте 2025 года на экспозиции русской культуры второй половины XVIII века в Зимнем дворце, пишет Газета.ру.

По данным музея, мужчина зашел за ограждение и сел в тронное кресло. В результате были повреждены два музейных предмета — сам трон и подножная скамейка. Реставрационный осмотр выявил деформацию сиденья, разрывы и сечения на шелковой бархатной обивке, а также повреждения ткани на скамейке.

В Эрмитаже уточнили, что трон и скамейка были созданы по проекту архитектора Джакомо Кваренги и относятся к памятникам русского декоративно-прикладного искусства конца XVIII века. Обивка выполнена из шелкового бархата, который со временем стал более хрупким, однако до инцидента состояние экспонатов не вызывало опасений.

Музей сообщил, что экспонаты находились в постоянной экспозиции и не были застрахованы. Обязательное страхование применяется только при временном вывозе предметов на выставки. Стоимость восстановительных работ оценена в ₽825,8 тыс. руб. Сумма включает научные исследования и сложный комплекс реставрационно-консервационных мероприятий.

В соответствии с законодательством, ущерб подлежит возмещению виновным лицом. Эрмитаж направил иск о взыскании полной суммы. Дело рассматривается в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга.

В пресс-службе музея напомнили, что часть экспонатов сознательно не закрывается витринами, что связано с концепцией открытого показа и доверием к посетителям. При этом в музее действует система безопасности, включающая видеонаблюдение, присутствие смотрителей и охрану.

