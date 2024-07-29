Сельхозпредприятиям Подмосковья выделили почти 70 миллионов рублей субсидий на реализацию проектов мелиорации

В июле Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключило четыре соглашения с сельхозтоваропроизводителями региона о выплате субсидий на проведение культуртехнических мероприятий по улучшению свойств земли и повышению ее производительности, на реализацию проектов мелиорации им выделили более 65 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных уточнил, что поддержку предоставили предприятиям АО «Промпродукт» и ООО «МВС Агро» из Каширы, ООО «Русский Буйвол» из Наро-Фоминска и АО «Агрофирма Бунятино. Всего с начала 2024 года в регионе заключили восемь таких соглашений, размер субсидии превышает 119 миллионов рублей. Отметим, что среди условий для получения поддержки — регистрация организации в Подмосковье и возмещение до 50% от понесенных затрат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.