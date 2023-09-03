Село Тарасовка, расположенное в Городском округе Пушкинский, отметило свой юбилей

Праздник села «Тарасовке — 465 лет!» прошел на берегу реки Клязьмы в Городском округе Пушкинский. Для жителей были созданы фотозона, предложены угощения, детская игровая программа «Мультландия» и организован концерт «С днем рождения, Тарасовка!».

Отмечается, что масштабный праздник провели сотрудники Дома культуры «Импульс» при участии других ДК городского округа Пушкинский. Жителей села поздравили с юбилеем уполномоченный главы городского округа Пушкинский Элеонора Чистякова и заместитель председателя Совета ветеранов городского округа Пушкинский Альвина Борисова. Детская писательница Елена Королева отдельно приветствовала первоклассников, сказав добрые слова напутствия и подарив им свои книги.

«У нас состоялся настоящий праздник радости, спорта и хорошего настроения. Сначала прошли товарищеские матчи между молодежными командами поселка Челюскинский и села Тарасовка по футболу и волейболу. Потом детей развлекали артисты цирка „Надувное шоу Петиновых“, а взрослые могли посмотреть выставку и попробовать угощения», — рассказала заведующая филиала ЦДК «Строитель» ДК «Импульс» Елена Ссас.

Во второй части мероприятия на большую сцену вышли лучшие артисты и вокалисты округа, особенно порадовали гостей вечера зажигательными песнями популярная группа «FRESH» и ансамбль народного танца «Россияночка». Завершился праздник салютом на берегу реки Клязьма.

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