Сельских чиновников задержали по подозрению в убийстве жительницы Челябинской области

В Челябинской области задержали главу поселения, местного депутата и его сына по подозрению в убийстве односельчанки с особой жестокостью, сообщил портал 74.ru.

47-летний руководитель Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский на протяжении многих лет испытывал неприязнь к своей однокласснице Гульназ Валеевой. Споры и конфликты между ними только усиливались, и Рудский не раз угрожал женщине.

Местные жители рассказали, что глава села угрожал Валеевой убийством. Гульназ неоднократно подавала заявления в полицию.

По версии следствия, в ночь на 24 февраля Рудский вместе с 60-летним депутатом местного совета Александром Брухалем и его сыном Андреем решил снова разобраться с Гульназ. Он сбил женщину автомобилем, а затем положил в багажник, вывезя на расстояние около 30 км от района — в поселок Морозовку. Там подозреваемые пытали Валееву, из-за чего она скончалась. Тело жительницы Челябинской области оставили на месте преступления.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам и уже признались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью». Причиной такого поступка стала личная неприязнь к женщине и ее жалобы на работу главы поселения.

Ранее сообщалось, что жительницу Долгопрудного, убившую своего мужа, заключили под стражу до апреля 2025 года.