Семь человек и кота спасли в Салехарде во время пожара в доме

Одноэтажный многоквартирный дом загорелся в Салехарде. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти семь человек и одного хвостатого жильца, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Возгорание зафиксировали на ул. Чкалова в многоквартирном двухэтажном доме. Пожарные прибыли после сообщения о происшествии после 18:37. Огонь охватил около 20 квадратных метров, но локализацию пожара проводят на площади 60 кв. м.

Спасатели вывели из задымленных помещений семь человек. Из-за едкого дыма пострадал бело-рыжий кот, однако ему успели оказать помощь и спасти его жизнь. Тушение пожара продолжалось несколько часов.

Ранее сообщалось, что пятеро пожарных попали в реанимацию после тушения крупного пожара в Ростовской области.