Семь мест для крещенских купаний организуют в Домодедово

Семь мест для крещенских купаний будет организовано на территории городского округа Домодедово. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Так, купели обустроят на Глубоком пруду в микрорайоне Белые Столбы в Домодедово, на Рожайке в селах Никитское и Битягово, на Церковном пруду у храма в Вельяминово, на Пахре в селе Ям, на пруду на территории Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря в Лукино, в помещении часовни церкви Александра Невского в Житнево.

В общей сложности в Подмосковье на Крещение организуют 227 мест для купаний, в том числе 53 на прудах и 69 — в помещениях. На всех территориях будут дежурить спасатели и медики.

Ранее о ходе подготовки площадок к Крещению рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.