Семь мостовых сооружений капитально отремонтировали в Московской области

Дорожные службы Подмосковья провели капитальный ремонт семи мостовых сооружений, которые расположены на региональных дорогах, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, например, уже открылся проезд по мостовому сооружению через ручей у деревни Матюково в Ступино и по мосту через реку Вырку в Орехово-Зуевском округе. Помимо этого, работы прошли в Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове.

«Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах — до конца года планируем завершить первый этап работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д пути на ул. Федотовской в Воскресенске и на мосту через р. Черноголовку на ул. Советской Конституции в Ногинске», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.