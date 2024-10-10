Семь плотин планируют капитально отремонтировать в Домодедово

В Домодедово планируют капитально отремонтировать семь плотин, сейчас муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Комбинат благоустройства» проводит мероприятия по обеспечению их безопасного функционирования. Об этом сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«Администрация осмотрела все плотины в городском округе, находящиеся в муниципальной собственности. По результатам обследований определили комплекс первоочередных работ на семи плотинах», — рассказала она.

По ее словам, работы завершат до середины октября. Они затронут две плотины у реки Сушка в деревне Красное, а также объекты у реки Злодейка в деревне Курганье, реки Востец в деревне Ляхово, реки Речица в селе Вельяминово, реки Гнилуша в микрорайоне Востряково и реки Гнилуша в деревне Проводы.

Капремонт этих плотин планируется провести в 2026–2027 годах по региональной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья».

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