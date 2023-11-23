Семь подмосковных проектов вышли в финал международной премии «МЫВМЕСТЕ»

В этом году от Московской области было подано более 1,2 тысячи заявок, пятьдесят из них стали победителями регионального этапа, в финал вышли семь проектов, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

Глава ведомства Екатерина Швелидзе поздравила победителей регионального этапа от лица губернатора региона Андрея Воробьева. Она отметила, что соискатели премии реализовывают проекты в важных сферах, в том числе в педагогике, экологии, спорте, гуманитарной помощи.

«Благодаря вашим инициативам мы идем вперед и развиваемся. Поздравляю всех, кто участвовал в конкурсе и благодарю за вашу работу — вы проделали большой путь!» — отметила министр.

В рамках торжественного награждения победителей регионального этапа пятьдесят активистов, которые реализовывают свои проекты на благо Подмосковья, получили благодарственные письма областного министерства информационных и социальных коммуникаций.

В этом году общий грантовый фонд международной премии #МЫВМЕСТЕ составляет девяносто миллионов рублей. Лауреатов определят в начале декабря в рамках одноименного форума гражданского участия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Московской области посетить выставку-форум «Россия».