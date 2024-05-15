Семь подмосковных школ подключили к электросетям с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» с начала текущего года подключили к электрическим сетям семь школ региона, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Речь идет об образовательных учреждениях, в которых проводились капремонт, реконструкция или строительство новых помещений. Работы провели в том числе в школе в селе Красный Путь под Домодедово, образовательном центре «Багратион» в Одинцово, Власовской школе в селе Строкино в Раменском, в школе-интернате в Химках.

Энергетики в целях повышения категории надежности электроснабжения установили в подстанциях на территории школ более мощные трансформаторы и проложили дополнительные кабельные линии. Техническое присоединение объектов к сетям находилось на особом контроле областного Минэнерго.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что модернизация водозаборного узла в поселке Лесной будет завершена досрочно.