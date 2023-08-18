Семь построенных инвесторами школ откроются в Подмосковье к новому учебному году

К новому учебному году в Московской области откроются семь школ, которые построили инвесторы-застройщики в рамках комплексного развития территорий, сообщили в областном Минжилполитики.

В сообщении ведомства уточнили, что в новые образовательные учреждения смогут пойти семь тысяч школьников. Их возводили за счет внебюджетных источников финансирования.

Так, в Красногорске появятся четыре школы — на 1500 учеников в ЖК «Ильинские луга», 1150 учеников в ЖК «Новая Рига», на 825 учеников в ЖК «Серебрица» и на 825 учеников в ЖК «Спутник». В Ленинском округе школа на 1100 мест появится в ЖК «Пригород Лесное», в Люберцах — на 825 мест в ЖК «Влюберцы», в Химках — на 730 мест в ЖК «Маяк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.