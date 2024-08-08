Семь украинских ракет сбили над Курской областью
Врио губернатора Курской области Смирнов: над регионом сбито семь ракет
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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом было сбито семь украинских ракет, рассказало РИА Новости.
Российские ПВО смогли поразить семь ракет, которыми ВСУ попытались атаковать территорию Курской области.
Ситуация в регионе обострилась 6 августа, когда несколько группировок украинских бойцов попытались взять российские приграничные позиции, обстреляли территорию Курской области (в том числе гражданские объекты) и попытались занять территории в Суджанском районе. Всего в атаке участвовала примерно тысяча человек.
Ранее сообщалось, что украинский пленный раскрыл задачи ВСУ при атаке на Курскую область.