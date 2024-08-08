Семь украинских ракет сбили над Курской областью

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом было сбито семь украинских ракет, рассказало РИА Новости .

Российские ПВО смогли поразить семь ракет, которыми ВСУ попытались атаковать территорию Курской области.

Ситуация в регионе обострилась 6 августа, когда несколько группировок украинских бойцов попытались взять российские приграничные позиции, обстреляли территорию Курской области (в том числе гражданские объекты) и попытались занять территории в Суджанском районе. Всего в атаке участвовала примерно тысяча человек.

Ранее сообщалось, что украинский пленный раскрыл задачи ВСУ при атаке на Курскую область.