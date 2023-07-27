Семь железнодорожных путей терминально-логистического центра «Восточный» достроили в Подмосковье

Сотрудники Главгосстройнадзор Подмосковья выдали заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) семи железнодорожных путей необщего пользования терминально-логистического центра «Восточный», расположенного в Ногинске, после проведения итоговой проверки, сообщили в ведомстве.

Протяженность путей превысила 2,8 километра. В ходе проверки инспекторы опробовали системы противопожарной защиты, уточнили в ведомстве. На данный момент строители продолжают строить подъездной путь предприятия и соединительный путь № 37.

Напомним, что возведение железнодорожного парка «Восточный» началось в апреле текущего года. Предполагается, что грузооборот комплекса составит два миллиона тонн в год.

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