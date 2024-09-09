Семьдесят килограммов игрушек принесли жители Подмосковья в пункты «Мегабак» за месяц

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Жители Подмосковья каждый месяц приносят в один пункт по приему вторичного сырья «Мегабак» порядка пяти килограммов игрушек.

Только в августе общий вес сбора таких вещей по всем округам региона достиг семидесяти килограммов, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве напомнили, что в пункты приема вторсырья нужно приносить только чистые игрушки, ведь их выставляют на полки для посетителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области работает горячая линия по вопросам вывоза строительных отходов.