Семьдесят килограммов игрушек принесли жители Подмосковья в пункты «Мегабак» за месяц
Фото: [пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Жители Подмосковья каждый месяц приносят в один пункт по приему вторичного сырья «Мегабак» порядка пяти килограммов игрушек.
Только в августе общий вес сбора таких вещей по всем округам региона достиг семидесяти килограммов, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве напомнили, что в пункты приема вторсырья нужно приносить только чистые игрушки, ведь их выставляют на полки для посетителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области работает горячая линия по вопросам вывоза строительных отходов.