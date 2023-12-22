Семье из Белгородской области вернули троих детей, гостивших у бабушки на Украины

Семье из Белгородской области вернули троих детей, отправившихся гостить к бабушке на Украину в декабре 2021 года. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем канале .

Как рассказал глава региона, два брата 7 и 15 лет, а также их 10-летняя сестра отправились в Харьковскую область к бабушке накануне Нового года в 2021 году. Родители сами отвезли детей, а сами вернулись домой, но забрать детей обрат в Белгород уже не смогли. После начала спецоперации родители просили помощи у волонтеров, но так и не добились результата.

Летом этого года глава семейства обратился к детскому омбудсмену, она отправила обращение к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка, для помощи семье подключили ответственные министерства. При помощи Катара удалось добиться возвращения детей домой, с ними приехала бабушка.

Гладков рассказал, что скоро детей отправят в школу, им помогут адаптироваться. Старший сын сумел закончить на Украине 11 классов, ему предложат сдать экзамен и поступить в университет. Семье окажут всяческую поддержку.