Семечко томата по цене машины: безумие на торгах удивило подмосковного гигантовода

Известный подмосковный садовод Александр Чусов из Электрогорска оказался в эпицентре международной «томатной лихорадки», но не смог выиграть аукцион за семечко томата-гиганта. Об этом пишет REGIONS .

Цена на единственное зернышко от плода весом более семи килограммов в ходе азартных торгов взлетела до 2350 долларов, превысив ожидания российского гигантовода, который рассчитывал на сумму около пятисот долларов. Этот случай обнажил специфику и страсти мирового сообщества селекционеров-энтузиастов.

Чусов, имеющий собственные достижения в выращивании гигантских овощей, столкнулся с конкуренцией, где желание обладать уникальным генетическим материалом перевешивает рациональную экономику. Ироничное замечание в чате самого владельца томата-рекордсмена Дэна Сазерленда о том, прорастет ли семечко, лишь подчеркивает элемент азартной игры в подобных историях.

«На последних минутах аукциона в чате началось настоящее безумие: цена стремительно перешагнула порог в тысячу долларов, а затем и в две. В итоге лот ушел за невероятную сумму. Самый желанный томат в мире достался другому игроку. Даже сам Дэн Сазерленд — владелец томата-гиганта в конце торгов выразил сомнение, написав в чате: „Надеюсь, оно хотя бы прорастет“», — добавил Александр.

Однако проигрыш не остановил электрогорского садовода. Его внимание переключилось на другой лот — семена необычной красной тыквы от селекционера Скотта Баюка, которые в шутку были названы «Красной угрозой».

Ранее сообщалось, что семена огромных тыкв в шапках-ушанках из Подмосковья покоряют США.