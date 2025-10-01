Семейная экскурсия для участников СВО на предприятие по производству гофрокартона прошла в Павловском Посаде

Во вторник, 30 сентября, сотрудники Павлово-Посадского Гофрокомбината пригласили на семейную экскурсию участников СВО. Для гостей подготовили образовательный формат, интерактивные игры и подарки.

В рамках образовательной части экскурсии гостей познакомили с производством гофрокартона. Сотрудники рассказали о главных этапах технологического цикла. Подготовленная презентация позволила понять, как осуществляется полный цикл производства гофрокартона: подготовка сырья, работа гофроагрегатов, выпуск готовых изделий на высокотехнологичных линиях, отправка изделий по автоматизированной транспортной системе на склад. Это позволило участникам мероприятия оценить масштабы и сложность производственных процессов.

«Рады видеть заинтересованных людей на нашем предприятии и благодарны за доверие к нашему производству. Мы ставим образовательный компонент в одном ряду с заботой о сотрудниках и их семьях», — отметила руководитель по маркетингу Павлово-Посадского Гофрокомбината.

Знакомство с производством началось с вводной презентации в учебном классе, продолжилось экскурсией по складским и производственным помещениям, а также интерактивными активностями, моделирующими рабочие процессы. Помимо образовательного компонента, участников ждала развлекательная часть с играми, дегустацией угощений и памятными сувенирами для каждого посетителя.

