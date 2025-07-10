Семейная трагедия стала причиной отстраненного поведения первой леди Франции

Daily Mail раскрыла истинную причину отстраненного поведения Брижит Макрон во время официального визита в Великобританию. Как сообщает « Российская газета » со ссылкой на источник, первая леди Франции находилась в глубокой скорби из-за смерти своей старшей сестры.

На прошлой неделе ушла из жизни Анн-Мари Трогне, которой было 93 года. Несмотря на тяжелую утрату, Брижит Макрон решила не отменять запланированный визит в Великобританию и отправилась туда вместе с мужем.

Издание отмечает, что именно эта личная трагедия стала причиной подавленного состояния первой леди и ее видимого дискомфорта рядом с супругом. Особенно заметно это было при приземлении, когда она, казалось, проигнорировала протянутую руку мужа.

В публикации подчеркивается особая близость Брижит Макрон со своей сестрой, и именно поэтому потеря близкого человека так сильно повлияла на ее эмоциональное состояние.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон публично проигнорировала жест президента на глазах у британской знати.