В Башкирии чиновника оштрафовали за долгий ответ матери бойца СВО

В Башкирии, в Федоровском районе, сотрудник администрации понес наказание после вмешательства прокуратуры за игнорирование обращения матери участника СВО. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте регионального надзорного органа.

Выяснилось, что в июне месяце мать солдата направила в районную администрацию жалобу с просьбой устранить недочеты, допущенные в ходе ремонта ее жилья. Однако ответа от уполномоченного лица ей пришлось ждать неоправданно долго. Лишь после вмешательства прокуратуры, спустя два месяца после подачи заявления, проблема была решена.

За нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан на чиновника был наложен штраф в размере 5 тыс. руб. Кроме того, прокуратура внесла представление его непосредственному начальству для принятия мер.

Ранее сообщалось, что в Челябинске матери бойца СВО выставили долг за капремонт в 70 тысяч за 10 лет.