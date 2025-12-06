Семейный предпраздничный ритуал: губернатор Кировской области изменил улицы региона одним действием

Новогодний сезон в Кировской области стартовал рано. Губернатор региона Александр Соколов сообщил о подготовке к праздникам, лично украсив домашнюю елку уже 6 декабря.

В своем официальном телеграм-канале глава области поделился фотографией наряженного дерева, отметив, что сделал это вместе с семьей. По словам Соколова, этот предпраздничный ритуал мгновенно создал в его доме атмосферу приближающегося Нового года. Этот шаг можно расценить как символический старт праздничного периода во всем регионе.

Параллельно с частной инициативой губернатора в Кирове дан официальный старт масштабному публичному событию. В субботу, 6 декабря, открылся фестиваль новогодних елей на знаменитой зимней Спасской. Уникальная выставка под открытым небом будет радовать жителей и гостей города вплоть до конца февраля.

Каждый район Кировской области представил свою «зеленую красавицу», проявив незаурядную фантазию в ее украшении. Организаторы уверяют, что дизайн каждой ели — эксклюзивный и неповторимый. Гости фестиваля могут увидеть дерево, декорированное яркими вязаными рукавицами, елку, украшенную репродукциями картин знаменитых художников-земляков Васнецовых, и даже «вкусную» елку, наряженную продукцией местных производителей.

