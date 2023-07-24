Семьи из Подмосковья получат выплату детского пособия за два месяца

В конце этого лета свыше 33 тысяч детей в Подмосковье получат выплату пособий сразу за два месяца — август и сентябрь. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, передает областное Минсоцразвития.

«Традиционно к 1 сентября подмосковные семьи получат выплату детских пособий сразу за два месяца, что действительно является отличным подспорьем и помощью в подготовке ребенка к школе», — отметила Каклюгина.

В министерстве добавили, что размер выплаты варьируется от возраста детей и статуса семьи, он начинается 1,2 тысячи рублей и достигает 8,5 тысячи рублей. Вице-губернатор добавила, что в текущем году по решение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева многодетные семьи с низким доходом получат выплату на школьную форму в увеличенном размере — до 10 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в регионе должно быть на уровне.