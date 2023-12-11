Семьи мигрантов, потушивших Вечный огонь в Питере, могут выслать из страны

Две иностранных семьи могут выслать из России из-за их детей, забросавших снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости .

10 декабря в правоохранительные органы сообщили о трех детях, потушивших Вечный огонь в Красном Селе. Оказалось, что мемориал закидали снегом 10-летний мальчик, его 14-летний брат и их 12-летний приятель, последний и бросил снег в огонь. Все дети из семей иностранных мигрантов.

Во время проверки семей оказалось, что их пребывание в России нарушает законодательство. Сейчас полиция готовит в суд материалы для выселения обеих семей из страны.