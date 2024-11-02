Семьи погибших на СВО бойцов ЧВК из Удмуртии начнут получать по одному млн рублей

Власти Удмуртии ввели выплату для семей погибших на СВО бойцов частных военных компаний. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

В Удмуртии призвали уделить особое внимание вопросам трудоустройства участников СВО. Как отметил Бречалов, можно устроить на работу в упрощенном порядке как минимум на 17 тысяч вакансий в сфере малого и среднего бизнеса, а также на предприятиях.

Кроме того, в регионе запустят выплаты семьям погибших участников СВО, которые выступали в составе ЧВК. Размер материальной меры поддержки составить миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в России увеличат пособие по уходу за детьми до 1,5 лет.